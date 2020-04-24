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На Житомирщині зафіксовано ще 28 випадків COVID-19

На Житомирщині зафіксовано ще 28 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Житомирській області підтвердили 28 нових випадків COVID-19. Загалом в області вже 337 хворих. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

“Сьогодні, 24 квітня, на Житомирщині підтвердили 28 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 337 зареєстрованих діагнозів COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нові випадки виявили у Житомирі — 22, у Житомирському районі — 5 та в Андрушівці — 1. Тепер в обласному центрі 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, на Житомирщині підтвердили захворювання на COVID-19 у вагітної.

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