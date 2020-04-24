На Житомирщині зафіксовано ще 28 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Житомирській області підтвердили 28 нових випадків COVID-19. Загалом в області вже 337 хворих. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
“Сьогодні, 24 квітня, на Житомирщині підтвердили 28 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Наразі в регіоні вже 337 зареєстрованих діагнозів COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що нові випадки виявили у Житомирі — 22, у Житомирському районі — 5 та в Андрушівці — 1. Тепер в обласному центрі 113 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.
Нагадаємо, на Житомирщині підтвердили захворювання на COVID-19 у вагітної.