На Житомирщині підтвердили захворювання на COVID-19 у вагітної
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Житомирщині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус у вагітної жінки. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації Микола Суслик, передає кореспондент УНН.
За його словами, жінка перебуває в Житомирському обласному перинатальному центрі.
"Вагітна, у якої підтвердили коронавірус, отримує лікування. Загальний стан задовільний. Вагітність проходить без ускладнень", – сказав Микола Суслик.
У перинатальному центрі журналісту УНН підтвердили інформацію про те, що до них госпіталізували вагітну жінку з COVID-19.
"Дійсно, до нас поступила молода жінка з Коростеня. У неї 21-й тиждень вагітності. Їй, якщо не помиляюся, 36 років. Вона ізольована у спеціальному боксі. Стан задовільний. З нею працюють окремі, спеціально визначені бригади медиків. Працюємо відповідно до протоколу", – розповів головний лікар перинатального центру Юрій Вайсберг.
Він також сказав, що у лікарів є всі необхідні спецзасоби та медичне обладнання для роботи з інфікованими пацієнтами.
Разом з тим, у вагітної пацієнтки взяли повторний аналіз для того, щоб підтвердити коронавірус. Його відправили до обласного лабораторного центру, і вже сьогодні має бути результат.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 24 квітня в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби, з них Житомирська область — 309 випадків.