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В Житомирской области подтвердили заболевание COVID-19 у беременной

В Житомирской области подтвердили заболевание COVID-19 у беременной

Киев  •  УНН

 • 13676 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Житомирской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусом у беременной женщины. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслык, передает корреспондент УНН.

По его словам, женщина находится в Житомирском областном перинатальном центре.

"Беременная, у которой подтвердили коронавирус, получает лечение. Общее состояние удовлетворительное. Беременность проходит без осложнений", - сказал Николай Суслык.

В перинатальном центре журналисту УНН подтвердили информацию о том, что к ним госпитализировали беременную женщину с COVID-19.

"Действительно, к нам поступила молодая женщина из Коростеня. У нее 21-я неделя беременности. Ей, если не ошибаюсь, 36 лет. Она изолирована в специальном боксе. Состояние удовлетворительное. С ней работают отдельные, специально определенные бригады медиков. Работаем в соответствии с протоколом", - рассказал главный врач перинатального центра Юрий Вайсберг.

Он также сказал, что у врачей есть все необходимые спецсредства и медицинское оборудование для работы с инфицированными пациентами.

Вместе с тем, у беременной пациентки взяли повторный анализ для того, чтобы подтвердить коронавирус. Его отправили в областной лабораторный центр, и уже сегодня должен быть результат.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 24 апреля в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни, из них Житомирская область - 309 случаев.

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