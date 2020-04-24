В Житомирской области зафиксировано еще 28 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Житомирской области подтвердили 28 новых случаев COVID-19. Всего в области уже 337 больных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
"Сегодня, 24 апреля, в Житомирской области подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Сейчас в регионе уже 337 зарегистрированных диагнозов COVID-19", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что новые случаи обнаружили в Житомире - 22, в Житомирском районе - 5 и в Андрушевке - 1. Теперь в областном центре 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
Напомним, в Житомирской области подтвердили заболевание на COVID-19 у беременной.