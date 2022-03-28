На Житомирщині ворог завдав три ракетно-бомбові удари, є поранені

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Ракетно-бомбових ударів зазнали Житомирський та Коростенський райони.

Внаслідок бомбардувань двоє людей дістали поранення, 12 евакуювали.

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Вночі міський голова Житомира повідомив про вибухи в місті. Він припустив, що це, можливо, працюють українські системи протиповітряної оборони.