На Житомирщині ворог завдав три ракетно-бомбові удари, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Рашисти завдали три ракетно-бомбові удари по Житомирській області, двох людей поранено. Про це УНН інформує з посиланням на зведення ОДА.
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Ракетно-бомбових ударів зазнали Житомирський та Коростенський райони.
Внаслідок бомбардувань двоє людей дістали поранення, 12 евакуювали.
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Вночі міський голова Житомира повідомив про вибухи в місті. Він припустив, що це, можливо, працюють українські системи протиповітряної оборони.