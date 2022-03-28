На Житомирщине враг нанес три ракетно-бомбовых удара, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Рашисты нанесли три ракетно-бомбовых удара по Житомирской области, два человека ранены. Об этом УНН информирует со ссылкой на сводку ОГА.
Детали
Ракетно-бомбовые удары совершили по Житомирскому и Коростенскому районах.
В результате бомбардировок два человека получили ранения, 12 эвакуировали.
Добавим
Ночью городской голова Житомира сообщил о взрывах в городе. Он предположил, что это, возможно, работают украинские системы противовоздушной обороны.