У Житомирській області пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин у своєму Facebook прокоментував вибухи, які чули місцеві жителі. Вони пролунали за адміністративним центром області. Про це повідомляє УНН.
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"Багато з житомирян прокинулись від вибухів, від того, як пишуть в коментарях вікна ледь не повилітали… Так, були два вибухи поза межами Житомира. Не буду казати поки де. Але по самому Житомиру поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар", - зазначив Сухомлин.
Циновник припустив, що можливо, що це працюють українські системи протиповітряної оборони.