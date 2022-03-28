У Житомирській області пролунали вибухи

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"Багато з житомирян прокинулись від вибухів, від того, як пишуть в коментарях вікна ледь не повилітали… Так, були два вибухи поза межами Житомира. Не буду казати поки де. Але по самому Житомиру поки немає підтвердження, що був нанесений ракетний чи бомбовий удар", - зазначив Сухомлин.

Циновник припустив, що можливо, що це працюють українські системи протиповітряної оборони.