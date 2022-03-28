В Житомирской области прогремели взрывы

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"Многие из житомирян проснулись от взрывов, от того, как пишут в комментариях окна чуть не повылетали. Да, были два взрыва за пределами Житомира. Не буду говорить пока где. Но по самому Житомиру пока нет подтверждения, что был нанесен ракетный или бомбовый удар", - отметил Сухомлин.

Циновник предположил, что возможно, что это работают украинские системы противовоздушной обороны.