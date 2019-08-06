На Житомирщині вітчима підозрюють у зґвалтуванні малолітньої падчерки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. В одному з сіл Житомирської області поліція затримала місцевого жителя за підозрою у зґвалтуванні падчерки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У селі Малинського району області місцевого жителя 1985 року народження затримали за підозрою у зґвалтуванні падчерки – дівчини 2006 року народження.
Наразі підозрюваний затриманий у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 152 КК України (зґвалтування).
Нагадаємо, нещодавно поліція Сумської області оголосила 35-річному чоловіку підозру у зґвалтуванні 8-річної падчерки. Про злочин стало відомо після того, як дитину передали до патронатної сім’ї, коли вітчима засудили до ув’язнення за крадіжку, а матір позбавили батьківських прав.