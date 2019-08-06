В Житомирской области отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В одном из сел Житомирской области полиция задержала местного жителя по подозрению в изнасиловании падчерицы. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
В селе Миланского района области местного жителя 1985 года рождения задержали по подозрению в изнасиловании падчерицы - девушки 2006 года рождения.
Сейчас подозреваемый задержан в рамках уголовного производства, открытого по ст. 152 УК Украины (изнасилование).
Напомним, недавно полиция Сумской области объявила 35-летнему мужчине подозрение в изнасиловании 8-летней падчерицы. О преступлении стало известно после того, как ребенка передали в патронатную семью, когда отчима приговорили к заключению за кражу, а мать лишили родительских прав.