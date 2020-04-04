На Житомирщині від COVID-19 помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні від COVID-19 помер житель Бердичева Житомирської області. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова ОДА Віталій Бунечко, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
“Лікарі боролися до останнього, але хвороба виявилась сильнішою. Сьогодні вранці перестало битися серце бердичівлянина 1972 року народження, якого госпіталізували до Бердичівської міської лікарні 23 березня”, - написав Бунечко.
Повідомляється, що чоловік 1972 року народження був госпіталізований до лікарні 23 березня 2020 року. За словами начальника управління охорони здоров’я ОДА Миколи Суслика, 2 квітня хворого ввели в стан медикаментозного сну, щоб покращити роботу легень, які не справлялись з коронавірусом. Перебував на штучній вентиляції легень.
Нагадаємо, що станом на ранок 4 квітня в Житомирській області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.