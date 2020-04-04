В Житомирской области от COVID-19 умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня от COVID-19 умер житель Бердичева Житомирской области. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель ОГА Виталий Бунечко, передает УНН со ссылкой на пресс служба ОГА.
"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичивлянина 1972 года, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу 23 марта", - написал Бунечко.
Сообщается, что мужчина 1972 года рождения был госпитализирован в больницу 23 марта 2020. По словам начальника управления здравоохранения ОГА Николая Суслика, 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.
Напомним, что по состоянию на утро 4 апреля в Житомирской области зарегистрировано 9 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.