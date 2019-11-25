На Житомирщині потяг наїхав на жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Житомирській області внаслідок наїзду електропотяга жінка отримала смертельні травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Подія сталася 23 листопада близько 10:15 на залізничній станції Чуднів-Волинський, неподалік села Вільшанки.
Попередньо, електропотяг Шепетівка-Козятин смертельно травмував 58-річну жительку Чуднівського району, яка перебувала на залізничних коліях.
Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження. Розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок наїзду потяга загинула жінка.