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На Житомирщині потяг наїхав на жінку

На Житомирщині потяг наїхав на жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Житомирській області внаслідок наїзду електропотяга жінка отримала смертельні травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 23 листопада близько 10:15 на залізничній станції Чуднів-Волинський, неподалік села Вільшанки.

Попередньо, електропотяг Шепетівка-Козятин смертельно травмував 58-річну жительку Чуднівського району, яка перебувала на залізничних коліях.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках кримінального провадження. Розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок наїзду потяга загинула жінка.

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