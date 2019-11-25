В Житомирской области поезд наехал на женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Житомирской области в результате наезда электропоезда женщина получила смертельные травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Происшествие произошло 23 ноября около 10:15 на железнодорожной станции Чуднов-Волынский, близ села Вільшанки.
Предварительно, электропоезд Шепетовка-Казатин смертельно травмировал 58-летнюю жительницу Чудновского района, которая находилась на железнодорожных путях.
Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства. Начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Напомним, во Львовской области в результате наезда поезда погибла женщина.