В Житомирской области поезд наехал на женщину

Происшествие произошло 23 ноября около 10:15 на железнодорожной станции Чуднов-Волынский, близ села Вільшанки.

Предварительно, электропоезд Шепетовка-Казатин смертельно травмировал 58-летнюю жительницу Чудновского района, которая находилась на железнодорожных путях.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства. Начатого по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Напомним, во Львовской области в результате наезда поезда погибла женщина.