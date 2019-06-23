На Житомирщині пограбували банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Житомирській області невідомі викрали гроші з банкомату у сільській раді. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Встановлено, що пограбування сталося серед білого дня. Невстановлена особа проникла до приміщення сільради в селі Ярунь Новоград-Волинського району, де встановлений банкомат. Грабіжник забрав з банкомату касети з грошима на суму близько 500 тисяч гривень.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні особи.
Як повідомляв УНН, на Черкащині злодії з сокирою пограбували банкомат.