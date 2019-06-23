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В Житомирской области ограбили банкомат

Киев • УНН

 • 37179 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Житомирской области неизвестные похитили деньги из банкомата в сельском совете. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Житомирской области ограбили банкомат

Установлено, что ограбление произошло среди бела дня. Неустановленное лицо проникло в помещение сельсовета в селе Ярунь Новоград-Волынского района, где установлен банкомат. Грабитель забрал из банкомата кассеты с деньгами на сумму около 500 тыс. гривен.

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По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража). Устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастные лица.

Как сообщал УНН, в Черкасской области воры с топором ограбили банкомат.

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