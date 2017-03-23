На Житомирщині побили редактора місцевого ЗМІ
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 березня. УНН. Повідомлення про подію надійшло до поліції вранці 23 березня. Триває з’ясування усіх обставин та причетних до правопорушення осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУНП області.
“Близько 9:00 до поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень жителю м.Бердичева, головному редактору одного із місцевих інтернет-видань. За словами заявника, він вийшов з під’їзду свого будинку, коли його окликнули двоє невідомих чоловіків, а потім ударили в обличчя”, — йдеться у повідомленні.
На місці події та у медичному закладі, де надається допомога потерпілому, нині працюють поліцейські.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події, відомості за якою будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Тривають заходи щодо встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.
Нагадаємо, 6 березня, під час конфлікту з учасниками блокади народний депутат з боку блокувальників побив та заволодів майном журналіста інформаційного агентства.