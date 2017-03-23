В Житомирской области избили редактора местного СМИ

"Около 9:00 в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений жителю г.Бердичева, главному редактору одного из местных интернет-изданий. По словам заявителя, он вышел из подъезда своего дома, когда его окликнули двое неизвестных мужчин, а потом ударили в лицо ", - говорится в сообщении.

На месте происшествия и в медицинском учреждении, где оказывается помощь пострадавшему, сейчас работают полицейские.

Решается вопрос о правовой квалификации события, сведения по которому будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к правонарушению лиц.

Напомним, 6 марта, во время конфликта с участниками блокады народный депутат со стороны блокировщиков избил и завладел имуществом журналиста информационного агентства .