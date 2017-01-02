На Житомирщині під час пожежі загинув півторарічний хлопчик

Трагедія сталась 1 січня близько 22:00 у с.Добринь Хорошівського району.

“Як з’ясувалося, господиня оселі ввечері задрімала. Прокинувшись від їдкого запаху диму, вона почала шукати своїх малолітніх дітей. Знайшовши 3-річну доньку, перелякана мати побігла за допомогою до сусідів, які і викликали вогнеборців. Вона залишила дитину під наглядом та повернулась у свій будинок за своїм півторарічним сином. Жінка швидко відшукала малюка та почала надавати йому допомогу. На жаль, врятувати життя хлопчику вже не вдалося. Медики, які прибули до місця надзвичайної події, констатували смерть дитини. По прибуттю рятувальників дім загальною площею 60 кв. м вже повністю був охоплений полум’ям”, — повідомляють у ДСНС.

Силами бійців ДСНС о 23:07 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:30 — ліквідувати.

Нагадаємо, 1 січня, близько 17:40 у центрі Запоріжжя горів двоповерховий банний комплекс, у якому на той час знаходилось 27 відвідувачів та 2 людей обслуговуючого персоналу.