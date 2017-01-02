В Житомирской области во время пожара погиб полуторагодовалый мальчик
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 января. УНН. Полуторагодовалый мальчик погиб во время пожара в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГосЧС в Житомирской области, передает УНН.
Трагедия произошла 1 января около 22:00 в с.Добринь Хорошевского района.
"Как выяснилось, хозяйка дома вечером задремала. Проснувшись от едкого запаха дыма, она начала искать своих малолетних детей. Найдя 3-летнюю дочь, перепуганная мать побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Она оставила ребенка под присмотром и вернулась в свой дом за своим полуторагодовалым сыном. Женщина быстро нашла малыша и начала оказывать ему помощь. К сожалению, спасти жизнь мальчику уже не удалось. Медики, которые прибыли на место чрезвычайного происшествия, констатировали смерть ребенка. По прибытию спасателей дом общей площадью 60 кв. м уже полностью был охвачен пламенем", - сообщают в ГосЧС.
Силами бойцов ГосЧСв 23:07 пожар удалось локализовать, а в 00:30 - ликвидировать.
Напомним, 1 января, около 17:40 в центре Запорожья горел двухэтажный банный комплекс, в котором в то время находилось 27 посетителей и 2 человека обслуживающего персонала.