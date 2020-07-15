На Житомирщині на горищі будинку виявили гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. На Житомирщині господарі будинку виявили на горищі гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Житомирській області.
"15 липня піротехніки Управління ДСНС регіону знищили 4 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, виявлені мешканцями у двох населених пунктах. Зокрема, у селі Малинівка Малинського району під час заміни покрівлі у приватному будинку, господарі знайшли на горищі гранату. Вони одразу повідомили про неї місцевим рятувальникам, які по прибуттю ідентифікували предмет як граната Ф-1 часів Другої світової війни", - сказано у повідомленні.
Окрім цього, неподалік села Потіївка Радомишльського району група місцевих мешканців знайшли у розритій ямі два 152-міліметрові артилерійські снаряди, коли збирали у ліс малину. Поруч знаходився ще один аналогічний предмет, що частково стирчав із землі.
Нагадаємо, у Подільському районі столиці, біля одного з житлових комплексів, у дитячій пісочниці виявили гранату приблизно часів Другої Світової війни.