В Житомирской области на чердаке дома обнаружили гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Житомирской области хозяева дома обнаружили на чердаке гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.
"15 июля пиротехники Управления ГСЧС региона уничтожили 4 взрывоопасных предметы времен прошлых войн, обнаруженные жителями в двух населенных пунктах. В частности, в селе Малиновка Миланского района при замене кровли в частном доме, хозяева нашли на чердаке гранату. Они сразу сообщили о нем местным спасателям, которые по прибытию идентифицировали предмет как граната Ф-1 времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Кроме этого, возле села Потиевка Радомышльского района группа местных жителей нашли в разрытой яме два 152-миллиметровых артиллерийских снаряда, когда собирали в лесу малину. Рядом находился еще один аналогичный предмет, который частично торчал из земли.
Напомним, в Подольском районе столицы, возле одного из жилых комплексов, в детской песочнице обнаружили гранату примерно времен Второй Мировой войны.