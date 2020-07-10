У Києві у дитячій пісочниці знайшли гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Подільському районі столиці, біля одного з житлових комплексів, у дитячій пісочниці виявили гранату приблизно часів Другої Світової війни. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Подільського управління поліції ГУНП у місті Києві.
Відповідаючи на питання чи дійсно біля комплексу "Варшавський" у дитячій пісочниці було виявлено гранату, у поліції повідомили: "Була інформація, що знайшли гранату приблизно часів Другої світової війни".
"На місці працювали співробітники ДСНС, наскільки я знаю, вони її вилучили для утилізації", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Сирецькому парку міста Києва знайшли "розтяжку" з гранатою, яка виявилася небойовою.