В Киеве в детской песочнице нашли гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Подольском районе столицы, возле одного из жилых комплексов, в детской песочнице обнаружили гранату приблизительно времен Второй Мировой войны. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Подольского управления полиции ГУНП в Киеве.
Отвечая на вопрос, действительно ли возле комплекса "Варшавский" в детской песочнице была обнаружена граната, в полиции сообщили: "Была информация, что нашли гранату примерно времен Второй мировой войны".
"На месте работали сотрудники ГСЧС, насколько я знаю, они ее изъяли для утилизации", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Сырецком парке Киева нашли "растяжку" с гранатой, которая оказалась небоевой.