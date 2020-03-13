На Житомирщині дезінфікували церкву, яку відвідувала жінка з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву у Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, про смерть якої стало відомо сьогодні. Про це повідомив у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.
"За результатами оперативного штабу проведено дезінфекцію двох приміщень, де перебувала хвора на коронавірус. На кадрах видно, як проводилось знезараження автовокзалу в Радомишлі та церкви, яка знаходиться по Великій Житомирській, 136", - повідомив чиновник.
З його слів, здійснило дезінфекцію управління ДСНС України у Житомирській області.
Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від COVID-19. Померла 71-річна жінка з Житомирської області, про діагноз якої стало відомо напередодні, 12 березня. У неї було, зокрема, діагностовано пневмонію.
Загалом в Україні було підтверджено три випадки зараження коронавірусом. Окрім випадку на Житомирщині, є ще два випадки - у Чернівецькій області.