На Житомирщині чоловік потонув в річці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У місті Коростень Житомирської області з річки Уж рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 18 липня о 15:45 від чергового Коростенського підрозділу Нацполіції по лінії "101" надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у вилученні з річки Уж тіла загиблої людини.
На місці події бійці ДСНС 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини на гумовому човні дісталися середини річки, та доправили загиблого до берега, потім передали працівникам поліції.
Потопельник був у плавках, а на березі річки лежали його речі. Усі обставини надзвичайної події та особа загиблого встановлюються правоохоронцями.
Нагадаємо, у Кривому Розі 12-річний хлопчик потонув на штучній водоймі.