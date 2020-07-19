В Житомирской области мужчина утонул в реке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В городе Коростень Житомирской области из реки Уж спасатели достали тело погибшего мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 18 июля в 15:45 от дежурного Коростенского подразделения Нацполиции по линии "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в извлечении из реки Уж тела погибшего человека.
На месте происшествия бойцы ГСЧС 8-й Государственной пожарно-спасательной части на резиновой лодке добрались до середины реки, и доставили погибшего к берегу, потом передали сотрудникам полиции.
Утопленник был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия и личность погибшего устанавливаются правоохранителями.
Напомним, в Кривом Роге 12-летний мальчик утонул в искусственном водоеме.