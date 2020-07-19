В Житомирской области мужчина утонул в реке

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 63925 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108688 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136597 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111675 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133044 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102369 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104756 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102158 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Житомирской области мужчина утонул в реке

В Житомирской области мужчина утонул в реке

Киев  •  УНН

 • 14932 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В городе Коростень Житомирской области из реки Уж спасатели достали тело погибшего мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 18 июля в 15:45 от дежурного Коростенского подразделения Нацполиции по линии "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в извлечении из реки Уж тела погибшего человека.

На месте происшествия бойцы ГСЧС 8-й Государственной пожарно-спасательной части на резиновой лодке добрались до середины реки, и доставили погибшего к берегу, потом передали сотрудникам полиции.

Утопленник был в плавках, а на берегу реки лежали его вещи. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия и личность погибшего устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в Кривом Роге 12-летний мальчик утонул в искусственном водоеме.

Украинские Национальные Новости

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