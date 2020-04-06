На Житомирщині три нових випадки COVID-19

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 22:00 6 квітня 2020 р. в області зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Сьогодні, 6 квітня, в області виявили ще 3 нові випадки цього захворювання. Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook голова ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.