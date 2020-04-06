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На Житомирщині три нових випадки COVID-19

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Станом на 22:00 6 квітня 2020 р. в області зареєстровано 14 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Сьогодні, 6 квітня, в області виявили ще 3 нові випадки цього захворювання. Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook голова ОДА Віталій Бунечко, передає УНН.

“Ввечері понеділка змушений повідомити про нові випадки інфікування COVID-19. Підтверджено лабораторним шляхом позитивні результати у Малині та Бердичеві”, — йдеться у повідомленні.

У Малинському районі нові випадки захворювання зафіксовані у матері та доньки, які контактували з хворим на коронавірус чоловіком (зареєстрований 26.03.2020р.).

У Бердичеві хворобу виявили у медичного працівника, яка мала контакт із чоловіком, що приїхав з-за кордону. Чоловік наразі перебуває на самоізоляції. Невідкладно розпочато визначення кількості осіб, які контактували з працівницею.

Наразі на Житомирщині 14 лабораторно підтверджених випадків COVID-19:

  • 2 випадки в м. Радомишль(1 —летальний 03.2020р., 1 — зареєстрований 27.03.2020р.),
  • 2 випадки в м. Житомирі(1 — зареєстрований 19.03.2020р., 1 — зареєстрований 03.04.2020р.),
  • 4 випадки в Бердичівському районі(1 —летальний 04.2020р., 1 — зареєстрований 01.04.2020р., 1 — зареєстрований 04.04.2020р., 1 — зареєстрований 06.04.2020р.),
  • 2 випадки в Малинському районі(1 — зареєстрований 26.03.2020р., 1 — зареєстрований — 04.04.2020р., 2 — зареєстровані 06.04.2020р.);
  • 2 випадки у Коростенському районі(зареєстровані 03.04.2020р.).

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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