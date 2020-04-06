В Житомирской области три новых случая COVID-19

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 6 апреля 2020 в области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сегодня, 6 апреля, в области обнаружили еще 3 новых случая этого заболевания. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.