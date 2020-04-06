В Житомирской области три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 6 апреля 2020 в области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сегодня, 6 апреля, в области обнаружили еще 3 новых случая этого заболевания. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.
“Вечером понедельника вынужден сообщить о новых случаях инфицирования COVID-19. Подтверждено лабораторным путем положительные результаты в Малине и Бердичеве”, — говорится в сообщении.
В Малинском районе новые случаи заболевания зафиксированы у матери и дочери, которые контактировали с больным коронавирусом мужем (зарегистрирован 26.03.2020р.).
В Бердичеве болезнь обнаружили у медицинского работника, которая имела контакт с мужчиной, который приехал из-за границы. Мужчина сейчас находится на самоизоляции. Безотлагательно начато определение количества лиц, контактировавших с работницей.
Сейчас на Житомирщине 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
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- 2 случая в г. Радомышль (1 -летальний 03.2020р., 1 — зарегистрированный 27.03.2020р.),
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- 2 случая в г. Житомире (1 — зарегистрированный 19.03.2020р., 1 — зарегистрированный 03.04.2020р.),
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- 4 случая в Бердичевском районе (1 -летальний 04.2020р., 1 — зарегистрированный 01.04.2020р., 1 — зарегистрированный 04.04.2020р., 1 — зарегистрированный 06.04.2020р.),
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- 2 случая в Малинском районе (1 — зарегистрированный 26.03.2020р., 1 — зарегистрирован — 04.04.2020р., 2 — зарегистрированные 06.04.2020р.)
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- 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 03.04.2020р.).
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Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.