В Житомирской области три новых случая COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71178 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84123 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97200 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106106 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91361 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103447 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106094 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131111 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130352 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 18:57 • 107636 просмотра
Актуальное
В Житомирской области три новых случая COVID-19

В Житомирской области три новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17346 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 22:00 6 апреля 2020 в области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Сегодня, 6 апреля, в области обнаружили еще 3 новых случая этого заболевания. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко, передает УНН.

“Вечером понедельника вынужден сообщить о новых случаях инфицирования COVID-19. Подтверждено лабораторным путем положительные результаты в Малине и Бердичеве”, — говорится в сообщении.

В Малинском районе новые случаи заболевания зафиксированы у матери и дочери, которые контактировали с больным коронавирусом мужем (зарегистрирован 26.03.2020р.).

В Бердичеве болезнь обнаружили у медицинского работника, которая имела контакт с мужчиной, который приехал из-за границы. Мужчина сейчас находится на самоизоляции. Безотлагательно начато определение количества лиц, контактировавших с работницей.

Сейчас на Житомирщине 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:

  • 2 случая в г. Радомышль (1 -летальний 03.2020р., 1 — зарегистрированный 27.03.2020р.),
  • 2 случая в г. Житомире (1 — зарегистрированный 19.03.2020р., 1 — зарегистрированный 03.04.2020р.),
  • 4 случая в Бердичевском районе (1 -летальний 04.2020р., 1 — зарегистрированный 01.04.2020р., 1 — зарегистрированный 04.04.2020р., 1 — зарегистрированный 06.04.2020р.),
  • 2 случая в Малинском районе (1 — зарегистрированный 26.03.2020р., 1 — зарегистрирован — 04.04.2020р., 2 — зарегистрированные 06.04.2020р.)
  • 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированные 03.04.2020р.).

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Украинские Национальные Новости

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