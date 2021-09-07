На завтрашнє позачергове засідання ВР хочуть запросити віце-прем’єра з питань НАТО

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На запитання, на скільки нам потрібно MNNA - двосторонній статус основного союзника США поза НАТО, - питання про що Рада хоче розглянути завтра на позачерговому засіданні, і чи не пригальмує це наш вступ до НАТО, Арахамія відповів: "Такі є побоювання. Я їх висловлював ще тоді коли спілкувався з паном Гончаренком (ініціатор розгляду питання - ред.) і були зібрані підписи наприкінці того сезону".

"Сьогодні такі ж побоювання є, їх висловлює вже публічно міністр закордонних справ і пані Стефанішина. Завтра ми їх запросимо до парламенту, нехай вони це скажуть і потім будуть депутати вирішувати», - відзначив голова фракції "СН".

"Якщо ми дійсно побачимо такі застереження, то, дійсно, краще не голосувати", - вказав Арахамія, додавши, що "саме такий заклик, один в один" парламентом був проголосований у 2017 році, "але без відповіді залишився".

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Також він зауважив, що "питання вступу до НАТО – це колегіальне рішення". "США ще раз підтвердили, що якби завтра було голосування, вони б категорично виступали б за вступ України до НАТО. У нас є стратегія, будемо наполягати, працювати з іншими країнами для того, щоб переконувати, наближати цей момент", - заявив Арахамія.

Зокрема, він відзначив, що попри військовий конфлікт на території нашої держави, ми можемо вступити до НАТО. "Я думаю, що це можливий сценарій. Це питання політичне і рішення політичне", - вказав голова фракції "СН".

Доповнення

У середу, 8 вересня, парламент збереться на позачергове засідання. На порядку денному — проект постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA) (№ 5380).