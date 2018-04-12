Українцям пообіцяли заморозки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вночі 13 квітня в деяких областях України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.

"Вночі 13 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 14-15 квітня на Лівобережжі (крім Херсонщини) на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-4°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, вчора у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського  зафіксували температурний рекорд у Києві. Температура повітря у столиці була більше 24 градусів тепла. Востаннє цього дня рекорд був встановлений у 1959 році – тоді 11 квітня у Києві було 22,7 градусів тепла. Загалом, кліматологи відмітили, що це не є типовою температурою для квітня.

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