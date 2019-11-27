На засіданні Ради Президентів України та Литви обговорили відбудову Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час Дванадцятого засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи було обговорено поглиблення двосторонньої співпраці, підтримку євроатлантичної інтеграції України та відбудову Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
Так, повідомляється, що під час засідання Зеленський подякував литовській стороні за надання практичної допомоги Україні, зокрема за медичну реабілітацію поранених українських військовослужбовців. Уже понад 270 військових пройшли реабілітацію. Це — найвищий показник серед країн світу у наданні державної спеціалізованої медичної реабілітації для українських військових.
“Також дякую за соціальну відбудову Донбасу. Зокрема, проект облаштування авдіївської школи вартістю 1 млн євро. Дякуємо вам за підтримку”, — зазначив Президент.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зі свого боку розповів про відбудову мостового переходу через р. Сіверський Донець у Станиці Луганській, яким місцеві мешканці перетинають лінію розмежування.
“Треба будувати не стіни між людьми, а мости”, — сказав він.
За словами Криклія, у державному бюджеті на наступний рік закладено рекордні майже 2 млрд грн на фінансування інфраструктурних проектів на Донбасі, передбачається фінансова участь міжнародних партнерів.
Литовська сторона високо оцінила проведення реформ в Україні.
Як повідомляв УНН, президент Литовської Республіки Гітанас Науседа та Президент України Володимир Зеленський під час візиту останнього до Вільнюса підписали низку двосторонніх документів.