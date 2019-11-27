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На заседании Совета Президентов Украины и Литвы обсудили восстановление Донбасса

На заседании Совета Президентов Украины и Литвы обсудили восстановление Донбасса

Киев  •  УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во время Двенадцатого заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы обсудили углубление двустороннего сотрудничества, поддержку евроатлантической интеграции Украины и восстановление Донбасса. Об этом сообщает пресс служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что во время заседания Зеленский поблагодарил литовскую сторону за оказание практической помощи Украине, в частности за медицинскую реабилитацию раненых украинских военнослужащих. Уже более 270 военных прошли реабилитацию. Это — самый высокий показатель среди стран мира в предоставлении государственной специализированной медицинской реабилитации для украинских военных.

“Также благодарю за социальное восстановление Донбасса. В частности, проект обустройства Авдеевской школы стоимостью 1 млн евро. Спасибо за поддержку”, — отметил Президент.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий со своей стороны рассказал о восстановлении мостового перехода через р. Северский Донец в Станице Луганской, которым местные жители пересекают линию разграничения.

“Надо строить стены между людьми, а мосты”, — сказал он.

По словам Криклия в государственном бюджете на следующий год заложено рекордные почти 2 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов на Донбассе, предполагается финансовое участие международных партнеров.

Литовская сторона высоко оценила проведение реформ в Украине.

Как сообщал УНН, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и Президент Украины Владимир Зеленский во время визита последнего в Вильнюс подписали ряд двусторонних документов.

Украинские Национальные Новости

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