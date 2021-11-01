На засіданні фракції “Слуги Народу” зачитали лист Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На засіданні фракції “Слуги Народу”, що відбулась сьогодні, 1 листопада, нардепи зачитали лист третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олександ Качура, передає УНН.
Цитата
“(Народний депутат) Олександр Ковальчук зачитав звернення Михайла Саакашвілі до фракції „Слуга Народу“, передане йому у в’язниці”, — написав Качура.
Деталі
Ковальчук підтвердив поганий стан здоров’я Михайла та закликав народних депутатів підписати звернення із цього приводу.
Доповнення
Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі.
Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та зловживанні використання службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.
Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про підготовку ліквідації експрезидента Михайла Саакашвілі.