На засіданні фракції “Слуги Народу” зачитали лист Саакашвілі

Цитата

“(Народний депутат) Олександр Ковальчук зачитав звернення Михайла Саакашвілі до фракції „Слуга Народу“, передане йому у в’язниці”, — написав Качура.

Деталі

Ковальчук підтвердив поганий стан здоров’я Михайла та закликав народних депутатів підписати звернення із цього приводу.

Доповнення

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі.

Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та зловживанні використання службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про підготовку ліквідації експрезидента Михайла Саакашвілі.