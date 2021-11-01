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На засіданні фракції “Слуги Народу” зачитали лист Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. На засіданні фракції “Слуги Народу”, що відбулась сьогодні, 1 листопада, нардепи зачитали лист третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олександ Качура, передає УНН.

На засіданні фракції “Слуги Народу” зачитали лист Саакашвілі

Цитата

“(Народний депутат) Олександр Ковальчук зачитав звернення Михайла Саакашвілі до фракції „Слуга Народу“, передане йому у в’язниці”, — написав Качура.

Деталі

Ковальчук підтвердив поганий стан здоров’я Михайла та закликав народних депутатів підписати звернення із цього приводу.

Доповнення

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі.

Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та зловживанні використання службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про підготовку  ліквідації експрезидента Михайла Саакашвілі.

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