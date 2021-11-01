На заседании фракции "Слуги народа" зачитали письмо Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На заседании фракции “Слуги Народа”, которая состоялась сегодня, 1 ноября, нардепы зачитали письмо третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Александр Качура, передает УНН.
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“(Народный депутат)Александр Ковальчук зачитал обращение Михаила Саакашвили к фракции „Слуга народа“, переданное ему в тюрьме”, — написал Качура.
Детали
Ковальчук подтвердил плохое состояние здоровья Михаила и призвал народных депутатов подписать обращение по этому поводу.
Дополнение
Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси.
Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злоупотреблении служебными полномочиями. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы — было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он продолжает голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал “бредом и провокацией” заявление адвоката Ники Гварамии о подготовке ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили.