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На Запоріжжі уже 19 випадків коронавірусу

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Запорізькій області вже зареєстровано 19 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Запорізької ОДА.

"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 1 квітня у Запорізькій області зареєстровано 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Протягом доби зареєстровано 6 нових випадків COVID-19", - йдеться вповідомленні.

Повідомляється, що усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості.

"На сьогодні у Запорізькій області троє пацієнтів одужало. Летальних випадків не зареєстровано", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 — летальні.

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