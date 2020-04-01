В Запорожье уже 19 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской области уже зарегистрировано 19 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Запорожской ОГА.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщениях.
Сообщается, что все больные изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней тяжести.
"На сегодняшний день в Запорожской области трое пациентов выздоровели. Летальных исходов не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.
Напомним, утром 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.