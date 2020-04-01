На Запоріжжі уже 18 випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Запорізькій області на сьогоднішній ранок коронавірусну хворобу COVID-19 було підтверджено вже у 18 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Запорізької ОДА.
"За оперативною інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 1 квітня у Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. З них 9 пацієнтів госпіталізовано, 3 пацієнта одужало, 6 пацієнтів - самоізольовані", - повідомили в ОДА.
Як зазначається, усі хворі ізольовані, їм надається необхідна медична допомога, стан пацієнтів легкий та середньої тяжкості.
"Протягом доби зареєстровано 5 нових випадків COVID-19", - відзначили в ОДА.
Нагадаємо, на ранок 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.