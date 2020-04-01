На Запорожье уже 18 случаев коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71091 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97078 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94441 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106076 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91300 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103438 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106089 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131107 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130351 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
На Запорожье уже 18 случаев коронавируса

На Запорожье уже 18 случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17956 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской области на сегодняшнее утро коронавирусная болезнь COVID-19 была подтверждена уже у 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Запорожской ОГА.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 9 пациентов госпитализированы, 3 пациента выздоровели, 6 пациентов - самоизолированы", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, все больные изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней тяжести.

"В течение суток зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19", - отметили в ОГА.

Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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