На Запорожье уже 18 случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Запорожской области на сегодняшнее утро коронавирусная болезнь COVID-19 была подтверждена уже у 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Запорожской ОГА.
"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, 1 апреля в Запорожской области зарегистрировано 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 9 пациентов госпитализированы, 3 пациента выздоровели, 6 пациентов - самоизолированы", - сообщили в ОГА.
Как отмечается, все больные изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов легкой и средней тяжести.
"В течение суток зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19", - отметили в ОГА.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.