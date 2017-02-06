На заході Туреччини стався другий за день землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У турецькій провінції Чанаккале стався землетрус магнітудою 5,3, повідомили в Управлінні зі стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає УНН з посиланням на Anadolu.
Епіцентр землетрусу, який був зафіксовано о 13:58 за місцевим часом, знаходився в районі Айваджік. Підземні поштовхи зафіксовані на глибині 7,01 кілометра.
Після землетрусу сталося кілька афтершоків, які відчули і жителі довколишніх провінцій.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,2 зафіксовано біля західного узбережжя Туреччини.