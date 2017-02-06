На западе Турции произошло второе за день землетрясение

Эпицентр землетрясения, который был зафиксирован в 13:58 по местному времени, находился в районе Айваджик. Подземные толчки зафиксированы на глубине 7,01 километра.

После землетрясения произошло несколько афтершоков, которые почувствовали и жители близлежащих провинций.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано возле западного побережья Турции.