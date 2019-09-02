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На Закарпатті з вікна Lexus стріляли по людині

На Закарпатті з вікна Lexus стріляли по людині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області серед білого дня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 23-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Закарпаття.

Інцидент стався близько другої дня 31 серпня у парку Андрія Кузьменка. Виник конфлікт, під час якого у постраждалого вистрілили з, ймовірно, травматичної зброї. Стріляли з вікна позашляховика.

Постраждалого з кульовим пораненням госпіталізували до лікарні, правоохоронці оголосили машину у розшук і відкрили кримінальне провадження за хуліганство із застосуванням зброї.

Згодом поліцейські розшукали позашляховик Lexus та його екіпаж, їх доставили до Мукачівського відділку поліції для з’ясування усіх обставин інциденту.

Нагадаємо, на Закарпатті взяли під варту чоловіка, який спричинив ДТП з 3 постраждалими.

Українські Національні Новини

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