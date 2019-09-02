На Закарпатье из окна Lexus стреляли по человеку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Мукачево Закарпатской области среди бела дня произошла перестрелка, в результате которой пострадал 23-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Закарпатья.
Инцидент произошел около двух дня 31 августа в парке Андрея Кузьменко. Возник конфликт, во время которого в пострадавшего выстрелили из, вероятно, травматического оружия. Стреляли из окна внедорожника.
Пострадавшего с пулевым ранением госпитализировали в больницу, правоохранители объявили машину в розыск и открыли уголовное производство за хулиганство с применением оружия.
Впоследствии полицейские разыскали внедорожник Lexus и его экипаж, их доставили в Мукачевский отделения полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Напомним, на Закарпатье взяли под стражу мужчину, который спровоцировал ДТП с 3 пострадавшими.