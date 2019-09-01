На Закарпатье взяли под стражу мужчину, который спровоцировал ДТП с 3 пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В городе Берегово на Закарпатье вчера вечером пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль, в результате чего травмы получили три женщины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служб полиции Закарпатской области.
"В городе Берегово пьяный водитель Peugeot не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем. Травмы получили три местные женщины - пассажирка и две берегивчанкы, которые находились на обочине дороги. Всех травмированных доставили в местную больницу. По факту ДТП начато расследование, водитель взят под стражу", - говорится в сообщении.
Выяснили, что 45-летний водитель не учел дорожной обстановки и скорости и столкнулся с автомобилем Opel Vectra, который был припаркован на обочине дороги. В результате столкновения пострадали пассажирка Peugeot возрасте 41-года и две местные жительницы в возрасте 19 и 42 лет, которые на момент столкновения находились неподалеку припаркованного автомобиля.
"Всех травмированных доставили в местный медучреждения, состояние самой юной участницы ДТП тяжелое, девушка находится в реанимации", - говорится в сообщении.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия).
"Водителя освидетельствовали. По заключению врача - мужчина за рулем был в состоянии алкогольного спьяниння- 3,3 промилле алкоголя в крови. Транспортные средства помещены на спецплощадку отделения полиции. Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Сегодня будет решаться вопрос о сообщение ему подозрения и избрании меры пресечения. По делу назначен ряд экспертиз, в ходе которых будет выяснено все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Ровенской области вчера в результате конфликта между мужчинами произошло дорожно-транспортное происшествие, 30-летний мужчина травмирован.