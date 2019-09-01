На Закарпатті взяли під варту чоловіка, який спричинив ДТП з 3 постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У місті Берегові на Закарпатті вчора ввечері п’яний водій врізався у припаркований автомобіль, в результаті чого травми отримали троє жінок. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
"У місті Берегові п’яний водій Peugeot не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим автомобілем. Травми отримали три місцеві жінки - пасажирка та дві берегівчанки, які знаходились на узбіччі дороги. Усіх травмованих доставлено до місцевої лікарні. За фактом автопригоди розпочато розслідування, водія взято під варту", - йдеться в повідомленні.
З'ясували, 45-річний водій не врахував дорожньої обстановки і швидкості та зіткнувся з автомобілем Opel Vectra, який був припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення постраждали пасажирка Peugeot віком 41-року та дві місцеві мешканки, віком 19 та 42 років, які на момент зіткнення перебували неподалік припаркованого автомобіля.
"Усіх травмованих доставлено до місцевого медзакладу, стан наймолодшої учасниці автопригоди важкий, дівчина перебуває в реанімації", - йдеться в повідомленні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків).
"Водія освідчили. За висновком лікаря – чоловік за кермом був в стані алкогольного сп'яніння- 3,3 проміле алкоголю в крові. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик відділку поліції. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. У справі призначено ряд експертиз, у ході яких буде з’ясовано усі обставини автопригоди.
Нагадаємо, на Рівненщині учора внаслідок конфлікту між чоловіками сталася дорожньо-транспортна пригода, 30-річний чоловік травмований.