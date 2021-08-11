На Закарпатті троє дітей опинились у пастці посеред річки, яка піднялася внаслідок дощів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Закарпатті (смт Міжгір’я) троє хлопчиків пішли рибалити, та опинились посеред річки, яка піднялася через сильні опади. Надзвичайникам вдалося їх врятувати, передає УНН з посиланням на ДСНС Закарпатської області.
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“У смт Міжгір’я надзвичайники врятували трьох хлопчиків, які опинились посеред річки через сильні опади...Діти 10 та 11 років пішли порибалити на річку Ріка, однак внаслідок сильного дощу вода почала прибувати і маленькі рибалки опинились посеред бурхливої стихії”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Подія трапилась близько 20 години 11 серпня. Діти 10 та 11 років пішли порибалити на річку Ріка, однак внаслідок сильного дощу вода почала прибувати і маленькі рибалки опинились посеред бурхливої стихії. Діти почали кликати на допомогу, та їх почули місцеві мешканці й викликали рятувальників. Через мілководдя використати плавзасоби не виявилося можливим, тому працівники ДСНС не дістались пожежним авто до дітей та врятували їх. На щастя, діти відбулись лише переляком.
Додамо
У липня на Закарпатті сталася негода, внаслідок якої було підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень.