На Закарпатті святкування випускного закінчилось стріляниною
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Хустська поліція встановлює обставини бійки у місцевому ресторані де святкування випускного закінчилось стріляниною. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, вчора, 5 липня, вночі до поліції надійшло повідомлення про бійку у хустському ресторані.
“На місці події правоохоронці встановили, що суперечка, у результаті якої постраждав хлопець, виникла між випускниками, котрі святкували у закладі завершення навчання та двома відвідувачами. Сварка на терасі переросла у бійку, під час якої 28-річний мешканець Хуста витягнув травматичний пістолет та здійснив два постріли у бік 18-річного мешканця села Ільниця Хустського району, що був серед випускників. Потерпілого з непроникаючим кульовим пораненням доправили до травматологічного відділення районної лікарні”, — розповіли у поліції.
За фактом хуліганства зі застосуванням зброї, у поліції розпочали слідство. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у місті Мелітополь у Запорізькій області правоохоронці оперативно розкрили вбивство 19-річного студента.