На Закарпатье празднование выпускного закончилось стрельбой

Как сообщили правоохранители, вчера, 5 июля, ночью в полицию поступило сообщение о драке в Хустском ресторане.

"На месте происшествия правоохранители установили, что спор, в результате которого пострадал парень, возник между выпускниками, которые праздновали в заведении завершения обучения и двумя посетителями. Ссора на террасе переросла в драку, во время которой 28-летний житель Хуста вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела в сторону 18-летнего жителя села Ильница Хустского района, который был среди выпускников. Пострадавший с непроникающим пулевым ранением доставили в травматологическое отделение районной больницы", - рассказали в полиции.

По факту хулиганства со применением оружия, в полиции начали следствие. Сейчас уже открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в городе Мелитополь в Запорожской области правоохранители оперативно раскрыли убийство 19-летнего студента.