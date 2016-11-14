На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох нелегалів з Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ввечері 13 листопада прикордонники затримали на Закарпатті чотирьох нелегальних мігрантів з Африки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, прикордонники затримали нелегалів поблизу селища Дийда Берегівського району. Затриманими виявилися особи віком 19, 20, 26 та 30 років. За словами іноземців, двоє з них є громадянами Сьєрра-Леоне, один — Гвінеї, ще один — Камеруну.
В даний час іноземців, на яких були складені адміністративні протоколи, направлено до пункту тимчасового тримання Мукачівського прикордонного загону. Подальшу долю правопорушників та оцінку їх діям визначатиме суд.