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15 марта, 19:03 • 110010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128526 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107586 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102856 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98363 просмотра

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В Закарпатской области пограничники задержали четырех нелегалов из Африки

В Закарпатской области пограничники задержали четырех нелегалов из Африки

Киев • УНН

 • 5662 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вечером 13 ноября пограничники задержали в Закарпатской области четырех нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, пограничники задержали нелегалов возле поселка Дийда Берегивского района. Задержанными оказались лица в возрасте 19, 20, 26 и 30 лет. По словам иностранцев, двое из них являются гражданами Сьерра-Леоне, один - Гвинеи, еще один - Камеруна.

В настоящее время иностранцев, на которых были составлены административные протоколы, направили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Дальнейшую судьбу правонарушителей и оценку их действиям будет определять суд.

 

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