В Закарпатской области пограничники задержали четырех нелегалов из Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вечером 13 ноября пограничники задержали в Закарпатской области четырех нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники задержали нелегалов возле поселка Дийда Берегивского района. Задержанными оказались лица в возрасте 19, 20, 26 и 30 лет. По словам иностранцев, двое из них являются гражданами Сьерра-Леоне, один - Гвинеи, еще один - Камеруна.
В настоящее время иностранцев, на которых были составлены административные протоколы, направили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. Дальнейшую судьбу правонарушителей и оценку их действиям будет определять суд.